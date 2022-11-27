فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني في مونديال قطر

باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية لنجمها كليان مبابي 2-1، أمس على ملعب (974) في الدوحة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت فرنسا البادئة بالتسجيل عبر مبابي (61)، وردّت الدنمارك بواسطة مدافع برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن (68)، قبل أن يحقق نجم باريس سان جرمان ثنائيته في الدقيقة 86، في ثاني فوز لـ«الديوك» عززوا به موقعهم في الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.

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