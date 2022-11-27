اليابان تحلم بانتصار جديد أمام كوستاريكا

بعد مفاجأته المدوية بتغلبه على ألمانيا في مباراته الافتتاحية بنهائيات كأس العالم، يبحث منتخب اليابان عن انتصار آخر، حينما يواجه نظيره الكوستاريكي، اليوم، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الخامسة للمونديال.

وجذبت اليابان الأضواء في الجولة الأولى، عقب فوزها المثير 2/1 على ألمانيا.

ويتواجد اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف إسبانيا المتصدر، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه الساحق 7/صفر على كوستاريكا، متذيل الترتيب.

ويتطلع فريق كوستاريكا لاجتياز دور المجموعات مرتين، خلال مشاركاته الخمس السابقة في كأس العالم، لاستعادة كبريائه من جديد.

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