نيمار يغيب عن مباراة سويسرا

سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقرّرة بعد غدٍ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا (2-صفر)، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار. وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني «إصابة في الرباط الجانبي» للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل. وأضاف: «لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة». وكان موقع «غلوبو إسبورت» ذكر من جهته أن كلا اللاعبين معرضان لخطر عدم اللعب مرة أخرى في الدور الأول ويمكن استعادة خدماتهما في ثمن النهائي في حال تخطت البرازيل الدور الأول. وخرج نيمار أول من أمس من ملعب لوسيل وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكولا ميلينكوفيتش، وأثارت صور الكاحل الأيمن المتورم مخاوف من حدوث الأسوأ، على الرغم من الانتصار الافتتاحي المقنع لـ«سيليساو».

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