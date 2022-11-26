منتخب إيران يصحح الصورة «السيئة» على حساب ويلز

قلب المنتخب الإيراني وضعه المتأزم في المجموعة الثانية بكأس العالم (قطر 2022) رأساً على عقب، إذ بعد الخسارة التاريخية والكبيرة بالستة أمام إنجلترا (6-2)، نجح أمس، في تحقيق فوز مهم ومثير على ويلز بثنائية، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنجلترا. وخطف الإيرانيون الفوز المثير آخر دقائق المباراة عن طريق البديل روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

وبعد فوزه في ثاني مواجهة بين المنتخبين على الإطلاق، بعد أولى ودية خسرها صفر-1 في أبريل 1978، أبقى منتخب إيران على حظوظه بتخطي دور المجموعات لأول مرة، فيما بات وضع نظيره الويلزي معقداً بعض الشيء لتجاوز دور المجموعات لبطولة كبرى ثالثة توالياً (وصل إلى نصف النهائي في كأس أوروبا 2016 وثمن نهائي البطولة القارية الصيف الماضي)، إذ بقي رصيده عند نقطة نالها بتعادله افتتاحاً أمام الولايات المتحدة 1-1.

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