رمسة مونديال 2022

غافي

يُعدّ لاعب منتخب إسبانيا بابلو مارتن باييز «غافي» (18 عاماً)، الذي سجل الهدف الخامس في مرمى كوستاريكا في لقاء المنتخبين، أول من أمس، أصغر لاعبي منتخب إسبانيا، فقد برز بشكل مميز، وأسهم مع بقية زملائه في اكتساح كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل.

تحكيم

أشاد الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك، بطاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن، الذي أدار مباراة إسبانيا وكوستاريكا بنجاح، ووصف أداءه ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري بالمشرف.

إسبانيا

تلقى لاعب الشارقة الإسباني باكو ألكاسير التهاني من زملائه اللاعبين، بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه «الماتادور» على كوستاريكا 7-صفر في المونديال، متمنين أن يواصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب.

فرنسا

شاهد 14 مليون شخص مباراة فرنسا أمام أستراليا، وهو ما يعادل 48% من نسبة المشاهدة في البلاد، والتي تعتبر الأعلى هذا العام.. يذكر أن فرنسا (حاملة اللقب) فازت في اللقاء 4-1.

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