سالينكو.. «أوكراني» سجّل رقماً تاريخياً لروسيا في المونديال

قصة فريدة من نوعها تلك التي ارتبطت بواحد من الهدافين لبطولات كأس العالم في التاريخ، والذين لم يحظوا بشهرة كبيرة، كون الأضواء سُلطت عليهم في دورة واحدة ولفترة قصيرة جداً، لكنهم حفروا اسمهم في تاريخ المونديال، والأمر يتعلق بالروسي - الأوكراني سالينكو، هداف كأس العالم «أميركا 1994» من مباراتين فقط.

كان سالينكو أحد الأسماء المميزة في منتخب الاتحاد السوفييتي خلال كأس العالم للشباب في 1989، الذي أقيم في السعودية، ووقتها سجل خمسة أهداف في أربع مباريات، لكن وبعد حل الاتحاد السوفييتي، وخلال مونديال أميركا 1994، ظهر سالينكو بقميص المنتخب الروسي رغم كون أصوله أوكرانية.

وحطّم سالينكو رقماً عالمياً فريداً من نوعه، إذ بات الوحيد الذي توّج بلقب هداف إحدى دورات كأس العالم، ولم يصل إلى الدور الثاني. وفي بطولة أميركا، خسرت روسيا من البرازيل 2-0، ثم من السويد 3-1، وسجل سالينكو الهدف الوحيد، لكنه فجّر كل قدراته في ختام دور المجموعات أمام الكاميرون، وسجل خمسة أهداف من سداسية روسيا مقابل هدف للكاميرون، وجاءت أهدافه في 60 دقيقة فقط. بعد هذه البطولة لم يلعب قط لروسيا وعاد إلى بلده أوكرانيا.

• سالينكو الوحيد في تاريخ كأس العالم يتوَّج هدافاً ولم يبلغ الدور الثاني.

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