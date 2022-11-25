الحوسني: أستمتع بمشاهدة كأس العالم مع عائلتي.. وأشجع هولندا

قال حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني إنه يستمتع بمشاهدة مباريات كأس العالم «قطر2022» مع عائلته وأولاده كونهم يحبون كرة القدم، مشيراً إلى أنه كان يتمنى رؤية المنتخب الوطني ضمن المنتخبات المشاركة في المونديال الحالي لكنه يأمل تأهل الأبيض في 2026.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب السعودي أسعدهم كثيراً بالانتصار التاريخي الذي حققه على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف ضمن المجموعة الثانية في المونديال»، معتبراً أن «الروح القتالية للمنتخب السعودي لاسيما في الشوط الثاني كانت وراء الانتصار الكبير».

وأضاف الحوسني: «على الرغم من أن المنتخب السعودي لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول أمام «التانغو» إلا أنه في الشوط الثاني كانت لديه رغبة كبيرة في الفوز وحقق ما كان يسعى إليه وقد جاءت بدايته قوية في البطولة ما يعطيه دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة».

يذكر أن الإصابة التي كانت قد تعرض لها عادل الحوسني في أبريل الماضي أثناء مباراة الشارقة مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية حرمته من الظهور مع فريقه الشارقة منذ بداية الموسم الجاري بعدما خضع لعملية جراحية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لكنه بدأ حالياً في العودة مجدداً. وأشار عادل الحوسني إلى أنه يتمنى صعود المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر إلى الدور الثاني في البطولة.

وأشار الحوسني إلى أنه يتمنى أن يكون هناك عمل على صعيد المنتخب الأولمبي كونه يضم لاعبين جيدين وعلى مستوى بجانب أن أعمارهم صغيرة ولديهم مستقبل، مشيراً إلى أنه يتمنى من اتحاد الكرة عقب انتهاء كل موسم كروي أن يقوم بتنظيم بطولة ودية يشارك فيها المنتخب الوطني مع منتخبات عالمية حتى يكتسب لاعبو المنتخب المزيد من الخبرة. وكشف عادل الحوسني أن منتخب هولندا هو فريقه المفضل في كأس العالم، مشيراً إلى أنه ورغم أن منتخب هولندا لم يكن مقنعاً في مباراته الأولى أمام السنغال التي حققها فيها الفوز 2-صفر إلا أنه يتمنى فوزه بلقب هذه البطولة.

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