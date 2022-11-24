رونالدو «تاريخي».. نقاط غانا تسعد البرتغاليين

قاد كريستيانو رونالدو البرتغال لفوز مثير على غانا 3-2، أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر، فدخل التاريخ بعدما بات أول لاعب يسجل في خمس نسخ من النهائيات.

وبعد شوط أول عقيم، افتتح ابن الـ37 عاماً التسجيل لأبطال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية (65)، وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا (73)، عاد جواو فيليكس ومنح البرتغاليين التقدم (78)، وأضاف البديل رافايل لياو الثالث (80)، قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (89).

وتضم المجموعة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا صفر-صفر، ليتصدر «سيليساو أوروبا» بثلاث نقاط.

وبعد ساعات على الإعلان عن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب انتقاده النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، وطئ كريستيانو رونالدو أرضية استاد 974 كمهاجم صريح وحيد في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوش، لينضم إلى نادي اللاعبين الذين خاضوا النهائيات خمس مرات إلى جانب غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا ومن سبقهم: المكسيكيان الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، والألماني لوتار ماتيوس.

وبمشاركته أمس، خاض رونالدو أيضاً البطولة الكبرى العاشرة توالياً، إذ خاض أيضاً خمس نهائيات في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح أول لاعب أوروبي يحقق هذا الأمر.

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