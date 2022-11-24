إسبانيا تنذر ألمانيا.. وتقسو على كوستاريكا بسباعية

كشرت إسبانيا عن أنيابها باكراً في مونديال قطر 2022، وذلك باكتساحها كوستاريكا 7-صفر، أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت سقوط ألمانيا أمام اليابان 1-2.

وسجل سباعية إسبانيا، أمس، كل من: أولمو في الدقيقة 11، ثم أسينسيو (21)، وهدف من توريس (31) من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني سجل الإسبان رباعية من خلال توريس (54) وغافي (74) وسولير (89) وموراتا (92).

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني المنهزم بشكل مفاجئ أمام اليابان، والأرجنتيني الذي خسر أيضاً في مفاجأة مدوية أول من أمس أمام السعودية 1-2 في المجموعة الثالثة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا (الأحد) في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر وحسموا النقاط الثلاث في الشوط الأول، بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الشوط الثاني.

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