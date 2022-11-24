«8 دقائق يابانية» تعيد إلى الألمان «كابوس كوريا الجنوبية»

فرّط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناوله، وافتتح أمس مسيرته في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، بخسارة موجعة 1/ 2 أمام اليابان ضمن المجموعة الخامسة في الدور الأول. وعاقبت اليابان ألمانيا على إهدار الفرص الكثيرة على مدار 75 دقيقة، بعدما قلب الطاولة على «الماكينات» في ثماني دقائق.

وأعاد هذا الفوز الياباني المهم ذكريات أليمة للألمان حين خسروا صفر-2 على يد كوريا الجنوبية في مونديال روسيا، وكان ذلك سبباً مباشراً في خروجهم المرير من الدور الأول، رغم أن ألمانيا كانت حاملة اللقب.

وتقدم منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، بهدف عن طريق غوندوغان (33) من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض اليابان في الشوط الثاني، مع التبديلات التي أجراها مدربه موريياسو ليحرز هدفين في غضون ثماني دقائق عن طريق (البديلين) دوان وأسانو، في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وباتت هذه ثانية مفاجآت مونديال قطر، بعدما تغلب المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها على الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة.

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