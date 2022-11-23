رمسة مونديال

ثقة

عبّر لاعب منتخب هولندا، فان دايك، عن ثقة عالية بنفسه وزملائه، عزّزت من حظوظ هولندا في الوصول إلى مراحل متقدمة، عندما قال في تصريحاته بعد الفوز على السنغال بهدفين نظيفين: «إنهم كانوا على ثقة بإحراز الأهداف ولو في آخر دقيقة، لذلك واصلوا اللعب بهدوء حتى تحقيق الفوز».

مدريد

انقسم عدد من جمهور ريال مدريد بين مشجع لمنتخب ويلز وآخر لأميركا في المباراة التي تعادلا فيها 1-1، وذلك كل حسب نظرته للاعب غاريث بيل، فمنهم من يراه تخلّى عن الريال في ظروف حاجة «الملكي» له، والبعض الآخر يتذكر أهدافه الجميلة والمؤثرة مع «الملكي» فآزروه أمام «العم سام».

تونس

ألهبت الجماهير التونسية حماس لاعبي منتخب بلادها لكرة القدم بملعب المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة، قبل مواجهة الدنمارك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في مونديال قطر.

الشهري

أكّد لاعب المنتخب السعودي، صالح الشهري، صاحب هدف السعودية الأول بمرمى الأرجنتين: «كنا واثقين كثيراً بأنفسنا وأثبتنا أننا على مستوى التحدي.. نطمح إلى الوصول لدور الـ16.. بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل».

تشبيه

شبّه راشد غارسيا مترجم ومرافق الأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا، خلال عمله في نادي الوصل، خسارة «التانغو» من السعودية، أمس، بالخسارة التي تلقاها ريفير بليت أمام العين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقال: «إن اللاعبين في اللقاءين لعبوا بعقولهم فقط من دون فعل شيء في أرض الملعب».

هولندا

حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، أعلن نفسه مشجعاً للمنتخب الهولندي في كأس العالم، مشيراً إلى أنه من عشاق «الطواحين» وتمنى فوزه بلقب البطولة، رغم قوة المنافسة في مونديال قطر أمام أكثر من منتخب على رأسهم البرازيل.

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