محمد بن راشد مهنئاً السعودية: فوز مستحق.. أداء قتالي وفرحة عربية

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، في كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

وقال صاحب السموّ على حسابه في «تويتر»: «فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا».

من جهته، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «مبروك للأخضر.. مبروك للسعودية.. مبروك لكل العرب».

وكان المنتخب السعودي قد تألق أمام الأرجنتين وقاتل من أجل الفوز التاريخي الذي يقرب «الصقور الخضر» من التأهل إلى الدور الثاني.

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