مسفر: انتصار المنتخب السعودي على الأرجنتيني «تاريخي»

أكد مدرب المنتخب الوطني السابق الدكتور عبدالله مسفر أن المنتخب السعودي حقق انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين المرشحة بقوة للفوز بكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي لم تكن بدايته جيدة في الشوط الأول إلا أنه استعاد توازنه في الشوط الثاني وحقق الانتصار الكبير.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «المنتخب السعودي قدم مباراة تاريخية مشرفة»، مؤكداً أن «التحدي مع الذات بالنسبة للاعبي المنتخب السعودي كان أحد أبرز أسباب الفوز».

من جهته، قال مدرب المنتخب الأولمبي السابق علي إبراهيم إن انتصار المنتخب السعودي على الأرجنتين «تاريخي»، معتبراً أن المنتخب السعودي ومدربه أجاد التعامل مع مجريات المباراة وقراءة المنتخب الأرجنتيني جيداً وتمكن من الحد من خطورته رغم أنه الأخير يضم أفضل نجوم العالم بقيادة ميسي، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي دخل المباراة بثقة كبيرة وإرادة قوية دون رهبة من اللعب أمام الأرجنتين بل كان مبادراً في الملعب. ولم يستسلم رغم أنه كان متأخراً بهدف

بدوره، اعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالقادر حسن أن «المنتخب السعودي تميز بالأداء القوي والروح القتالية العالية والثقة بالنفس وبقدراتهم»، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب السعودي تمكن في الشوط الثاني من الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي وضغط عليه بقوة، مؤكداً أن كل لاعبي المنتخب السعودي ومدربهم كانوا نجوماً في المباراة.

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