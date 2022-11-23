تحدٍ صعب لجيل بلجيكا الذهبي أمام كندا

تستهل بلجيكا ثالث النسخة الماضية من المونديال مشوارها باختبار صعب أمام كندا، اليوم في الـ11 من مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2022.

وتخوض بلجيكا مشوارها باختبار لا يخلو من صعوبة أمام كندا، خصوصاً أن مهاجمها وإنتر ميلان روميلو لوكاكو، سيغيب عن صفوفها أقلها في مباراتيه الأوليين بسبب الإصابة.

وقرر المدرب الإسباني لبلجيكا، روبرتو مارتينيس، استدعاء أفضل هداف في تاريخ المنتخب (68 هدفاً في 102 مباراة)، إلى تشكيلة النهائيات، رغم الإصابة التي يعانيها في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

في المقابل، يأمل المدرب الإنجليزي جون هيردمان، في قيادة كندا في تحقيق المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الاقصائية، وذلك قبل استضافة نهائيات 2026، بمشاركة الولايات المتحدة والمكسيك.

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