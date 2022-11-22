ليفاندوفسكي يرغب في تفكيك مرمى المكسيك في استاد 974

تتواجه بولندا وهدافها المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع المكسيك على استاد 974، الوحيد الذي سيُفكّك بالكامل من بين ملاعب المونديال الثمانية، وذلك ضمن المجموعة الثالثة.

وتعوّل بولندا في مشاركتها التاسعة، أبرزها في 1974 و1982، على المهاجم الجديد لبرشلونة الإسباني وأحد صانعي أمجاد بايرن ميونيخ الألماني في العقد الأخير الذي يرغب بخبرته (34 سنة) في تعويض مشاركة محبطة في 2018، عندما تذيل فريقه مجموعته في دور المجموعات وأخفق في تسجيل أي هدف.

قال «ليفا»، أفضل هداف في تاريخ بولندا (76 في 134 مباراة دولية) «طبعاً أفكر في كأس العالم الأخيرة. سأقوم بكل شيء لتحقيق حلم التسجيل في كأس العالم».

أما المكسيك المشاركة للمرة الـ17، أبرزها في 1970 و1986 على أرضها عندما بلغت ربع النهائي، فيأمل مدربها الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو في أن يكون مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي راوول خيمينيس قادراً على المشاركة.

لم يلعب ابن الـ31 مع «إل تري» منذ أغسطس الماضي لإصابة بفخذه، وذلك بعد بداية موسم متعثرة بإصابة أخرى بركبته.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.