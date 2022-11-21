السعودية تريدها «ليلة عمر».. والأرجنتين «رقصة أولى»

يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخطوة الأولى من رقصته الأخيرة في صفوف منتخب «ألبيسيليستي»، عندما يواجه نظيره السعودي على ملعب لوسيل، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم التي تشهد مواجهة بين بولندا والمكسيك على استاد 974.

وكان ميسي الحائز الكرة الذهبية سبع مرات صرّح في السادس من أكتوبر الماضي بأن نسخة 2022 ستكون الأخيرة له، ولا شك أنه يريدها تتويجاً لمسيرة مظفرة فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة في صفوف برشلونة الإسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، كما توّج مع بلاده في كوبا أميركا عام 2021 ليقودها إلى أوّل لقب قاري منذ 1993.

ويشارك ميسي (35 عاماً) في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفاً في نسخة البرازيل عام 2014.

ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد بالإضافة الى ميسي على المخضرم انخل دي ماريا جناح يوفنتوس الايطالي ومهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس، بالإضافة الى ثنائي قلب الهجوم كريستيان روميرو من توتنهام الانجليزي وليساندرو مارتينيس من مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضاً.

في المقابل، يتعين على المنتخب السعودي خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة ايجابية أمام الأرجنتين.

وينعم المنتخب السعودي الذي يضم 12 لاعباً من الهلال بطل آسيا، بالاستقرار الفني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار تدريبه في يوليو 2019، حيث نجح في قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

ويحلم المنتخب السعودي في تكرار حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته بمونديال أميركا 1994 عندما سجل له نجمه سعيد العويران هدف الفوز التاريخي بمرمى بلجيكا، قبل أن يخسر الأخضر ضد السويد 1-3.

ويملك رونار خبرة كبيرة في البطولات القارية والعالمية، بعد أن قاد زامبيا إلى أول لقب في أمم إفريقيا 2012، ثم نجح في تحقيق الإنجاز ذاته مع ساحل العاج بعدها بثلاث سنوات، ليصبح أول مدرب ينال هذا الشرف مع منتخبين مختلفين في البطولة القارية، كما قاد المغرب في مونديال روسيا 2018.

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