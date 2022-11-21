رمسة مونديال

احتفالية

سيكون فندق «كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي» مكاناً مميزاً لمشاهدة مباريات كأس العالم، اعتباراً من مباراة اليوم التي تجمع السنغال مع هولندا، إذ تم إعداد منطقة مشجعين أطلق عليها اسم «منطقة مشجعي كرة القدم»، سيتم الدخول إليها بالمجان، كما سيتم تنظيم العديد من الأنشطة، مثل الرسم على الوجه والسحوبات والمسابقات للمشاركين.

طلب

طلب لاعبون في أحد أندية دوري المحترفين من الجهاز الفني تعديل مواعيد تدريبات الفريق، لتصبح أكثر مرونة مع مواعيد مباريات كأس العالم، وهو ما تفهّمه المدرب وأبدى تجاوبه مع الفكرة، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات في مقر النادي، وحتى يكتسب اللاعبون الخبرة من هذا الحدث الكبير.

صدمة

تلقى جمهور كبير من عشاق نادي ريال مدريد ومحبي النجم الفرنسي كريم بنزيمة، صدمة عدم مشاركته في مونديال قطر بسبب الإصابة، متمنين له الشفاء، وقالوا إن البطولة خسرت النجم المرشح للقب الأفضل في أكبر حدث عالمي.

تنسيق

طالب جمهور بتعديل توقيت العديد من الفعاليات الرياضية، وذلك حتى لا تتضارب مواعيدها مع أبرز المباريات في كأس العالم 2022، وحتى لا يحرم الجمهور المشاركة في هذه الفعالية، ويضمن في الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة المباريات المهمة في الكأس العالمي.

خشية

يخشى عشاق نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي أن يغيب لاعبهم المفضل عن المشاركة في أولى مباريات «التانغو» أمام المنتخب السعودي يوم غدٍ، بعد الأنباء المتواترة عن إصابة طفيفة تعرض لها قبل يومين، وغاب على إثرها عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده.