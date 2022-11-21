الإنجليز يستهلون حلم المونديال بمواجهة إيران

بمجرد الإعلان عن نتائج قرعة كأس العالم 2022، رأى الكثيرون أن الحظ حالف المنتخب الإنجليزي، وأنه المرشح الأوفر حظاً للتأهل من صدارة المجموعة الثانية، التي تضم معه منتخبات إيران وأميركا وويلز.

لكن منتخب الأسود الثلاثة سيكون مطالباً بتجاوز التحديات المتمثلة في طموح منافسيه، وتفادي المفاجآت، ليقطع الخطوات الأولى نحو حلم استعادة مجد مونديال 1966، الذي شهد تتويجه بلقبه الوحيد في كأس العالم.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في مونديال قطر بمواجهة نظيره الإيراني، عند الخامسة من مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة الدولي.

أما المنتخب الإيراني، الذي يحتل المركز الـ20 في تصنيف «الفيفا»، ويدربه كارلوس كيروش، المدرب السابق للبرتغال، فيتسلح بالطموح والأمل في تحقيق مفاجأة بالمجموعة الثانية، وتجاوز ما حققه في المشاركة بالنسختين الماضيتين من المونديال في البرازيل وروسيا. ولم ينجح المنتخب الإيراني في تجاوز دور المجموعات في نسختي 2014 و2018، لكنه قدم عروضاً قوية في المونديال الروسي، وافتتحه بالفوز على المغرب 1- صفر، قبل أن يخسر صفر- 1 أمام إسبانيا، ثم يتعادل مع البرتغال 1 -1.