«فلاي دبي» تعرض طائرتي «ماكس 8» بألوان وصور المنتخب الأرجنتيني

كشفت «فلاي دبي» النقاب عن ​ طلاء خاص لطائرتين من أحدث طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» كجزء من شراكتها الإقليمية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. وتبرز على الطائرتين صور عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بمن فيهم أنخيل دي ماريا، وجوليان الفاريز، ولوتارو مارتينيز، وليوناردو بارديس، وليونيل ميسي، ورودريغو دي باول.

وستعمل الطائرتان​ ​ A6-FKA وA6-FKB على وجهات محددة ضمن شبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك رحلات يوم المباراة المكوكية من دبي وورلد سنترال (DWC) إلى مطار الدوحة الدولي (DIA). وقامت «فلاي دبي» بتشغيل رحلة خاصة FZ 4001 تحمل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من مطار البطين في أبوظبي إلى مطار حمد الدولي ​في الدوحة في 17 نوفمبر إيذاناً ببدء رحلة المنتخب الأرجنتيني إلى كأس العالم مع​ بدء العد التنازلي لانطلاق رحلات يوم المباراة، حيث تشغل الناقلة 30 رحلة يومياً إلى الدوحة. وأكدت «فلاي دبي» أنها ستوفر خلال الفترة من 21 الجاري حتى الاثنين 19 ديسمبر المقبل، وبالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، خيار السفر في واحدة من 30 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً من دبي وورلد سنترال (DWC) إلى مطار الدوحة الدولي (DIA).

«فلاي دبي» توفر 30 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً من دبي إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم.