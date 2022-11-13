قضية منشطات وراء استبعاد المولد من قائمة "الأخضر السعودي".. والعابد بدلاً منه

استُبعد المهاجم السعودي فهد المولد عن تشكيلة بلاده المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم "كإجراء احترازي" بسبب قضية منشطات، واستدعى المدرب الفرنسي هيرفيه رونار اللاعب نواف العابد بدلا منه، بحسب ما أعلن حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر الأحد. وقال المنتخب في بيان إنه "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية وادا في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس الخاصة باللاعب فهد المولد وبعد مشاركة وجهات النظر مع الادارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي" قرر رونار استبعاد اللاعب واستدعاء العابد لاعب الشباب البالغ 32 عاماً.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قد أصدرت قراراً يتضمن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهراً، اعتباراً من تاريخ 28 مارس الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة في 21 فبراير 2022. وبعد ذلك اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها بحسب تقارير صحافية والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل ان تستأنف وادا هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.

وهذه ليست المرة الأولى يتمّ فيها إيقاف المولد بداعي المنشطات، بل سبق وأن أدين في قضية مماثلة في عام 2019 حيث تقرر إيقافه لمدة سنة كاملة. وبدأ المولد (28 عاماً) مشواره مع الاتحاد في 2011 وحقّق معه لقبي كأس الملك 2013 وكأس ولي العهد 2017، علماً أنه انتقل لنادي الشباب السعودي وشارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب "الصقور الخضر".

أمّا على الصعيد الدولي، قد ظهر مع المنتخب السعودي في 68 مباراة سجّل من خلالها 17 هدفاً، وأبرز أهدافه الدولية كانت بشباك منتخب اليابان عندما حسم التأهل للأخضر السعودي إلى مونديال روسيا 2018. وغرّد نجم المنتخب السعودي سامي الجابر "نواف العابد واحد من أكبر المواهب اللي مرت على الكرة السعودية، شاء القدر أن لا نستمتع به في مونديال 2018 بسبب الإصابة، وسعيدين بعودته لتشكيلة مونديال 2022 إنصاف كبير ونراهن على خبرته وإمكانياته، شكراً للكابتن فهد المولد قدمت لمنتخب بلدك كل شيء وننتظر عودتك قريبا".

التشكيلة المعدلة بعد استبعاد المولد:

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال)، محمد اليامي (الأهلي)، نواف العقيدي (النصر).

الدفاع: سلطان الغنام وعبد الاله العمري وعبدالله مادو (النصر)، محمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال)، حسان التمبكتي (الشباب).

الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، عبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب)، رياض شراحيلي (أبها)، نواف العابد (الشباب).

الهجوم: صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الأهلي).