هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس بمبلغ «ضخم»

المصدر: هوكنهايم - أ.ف.ب

مدد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا واحد اربع مرات، عقده مع فريق مرسيدس الألماني عامين إضافيين، حتى نهاية موسم 2020.

وتقدر صفقة بقاء هاميلتون (33 عاماً) بـ40 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار أميركي) في السنة الواحدة، ما يعزز مكانة هاميلتون في عالم الفئة الأولى كالسائق الأعلى أجراً في البطولة، والرياضي الأكثر دخلاً في بريطانيا. وجاء في بيان للفريق على هامش جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم، المرحلة 11 من بطولة العالم: «أعلن مرسيدس-أي إم جي بتروناس موتورسبورت ولويس هاميلتون اليوم اتفاقهما على التمديد عامين إضافيين لموسمي 2019 و2020 في الفورمولا واحد».

بدوره، قال هاميلتون، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات و44 سباقاً منذ انضمامه إلى مرسيدس في 2013: «شغف التنافس المشتعل في داخلي يتشاركه جميع أعضاء هذا الفريق». ورأى رئيس مرسيدس التنفيذي النمسوي توتو وولف «أصبح فريق مرسيدس منزلاً للويس، وتاريخه يرتبط إلى الأبد بالفضي والأخضر لمرسيدس-اي ام جي-برتوناس».