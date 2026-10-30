تحذيرات أمنية في أميركا من شبكات مخدرات تستهدف طلاب الجامعات بعد تسجيل وفيات وتفكيك عصابات ترويج

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن جهات أمنية وقضائية في الولايات المتحدة حذرت من تصاعد خطر شبكات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف طلاب الجامعات بشكل مباشر، وذلك في أعقاب تسجيل سلسلة من الوفيات الناتجة عن التسمم بجرعات زائدة وتفكيك شبكات ترويج منظمة داخل عدة أحرام جامعية في ولايات أمريكية مختلفة.

وأكد بول ماورو، المفتش المتقاعد في شرطة نيويورك، أن طلاب الجامعات باتوا الهدف الرئيسي لتجارة مخدرات قاتلة تعتمد على إمدادات خارجية، موضحاً أن المختبرات في الصين تقوم بتصنيع مواد كيميائية وتعديل تركيباتها باستمرار للتحايل على القوانين الأمريكية، قبل تهريبها عبر عصابات المكسيك وأمريكا الجنوبية لتصل في النهاية إلى الجامعات الأمريكية. ودعا ماورو أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بشكل صارم حول المخاطر المحدقة بهم داخل المدن الجامعية.

تسمم بالفنتانيل واعتداء في نيويورك

وفي أبرز القضايا التي كُشف عنها مؤخراً، وجه القضاء الفيدرالي في نيويورك اتهامات لكل من مويسيس فريري (19 عاماً) وبريان بيرالتا (18 عاماً) بالتآمر لتوزيع مواد مخدرة أفضت إلى الموت، وذلك بعد وفاة الطالبة البرازيلية أنابيل ريكتر (20 عاماً) وإصابة طالبة أخرى بأذى جسدي خطير داخل سكن طلابي تابع لمعهد الأزياء للتكنولوجيا في مانهاتن.

ووفقاً لـ "فوكس نيوز"، أفادت لائحة الاتهام بأن المتهمين باعا الضحيتين مخدر الفنتانيل القاتل بعد إيهامهما بأنه كوكايين. كما يواجه فريري تهمة إضافية بتوزيع مواد مخدرة بقصد الاغتصاب، حيث أشارت التحقيقات إلى قيامه بالاعتداء على الضحية وتصويرها فاقدة للوعي وإرسال الصور لأصدقائه، والانتظار نحو 45 دقيقة قبل إبلاغ أمن الجامعة، فيما دفع المتهمان ببراءتهما أمام المحكمة.

وفيات بـ "هيروين محطات الوقود"

وفي ولاية ميسيسيبي، فتحت السلطات الفيدرالية والمحلية تحقيقات موسعة عقب العثور على جثتي الطالبين في جامعة ميسيسيبي، أيدن هاميلتون (18 عاماً) وروبرت سترانغ (20 عاماً)، في شهر سبتمبر الماضي إثر اشتباه في تعاطي جرعات زائدة.

وعثر المحققون في موقعي الوفاة على عبوات لمنتجات "الكراتوم" غير الخاضعة للرقابة، والمعروفة محلياً باسم "هيروين محطات الوقود". وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات فيدرالية لموظف في متجر للسجائر الإلكترونية وابنه، لتورطهما في بيع مركبات كيميائية محظورة ومموهة في عبوات تجارية للطلاب.

تفكيك شبكة كوكايين بجامعة بنسلفانيا

وعلى صعيد متصل، أعلن المدعي العام في ولاية بنسلفانيا، ديف صنداي، توجيه اتهامات جنائية ضد 14 شخصاً، بينهم طلاب حاليون وسابقون، بعد تفكيك شبكة جريمة منظمة للاتجار بالكوكايين كانت تدار من داخل منازل أخويات طلابية خارج الحرم الجامعي لجامعة ولاية بنسلفانيا.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة، التي كان يتزعمها الطالب السابق أغوستينو أباتييلو (24 عاماً)، كانت تجلب المخدرات من شبكات كبرى في فيلادلفيا ونيويورك، وتُجبر الطلاب الجدد الملتحقين بالأخويات على خلط وتعبئة كميات كبيرة من الكوكايين لتوزيعها داخل حرم "يونيفيرسيتي بارك".

من جانبها، أعربت إدارات الجامعات المعنية عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، مؤكدة في بيانات رسمية تعاونها الكامل مع وزارة العدل وأجهزة الشرطة، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور حول أخطار المخدرات والممارسات غير القانونية داخل التجمعات الطلابية.