مرسيدس تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب عيب فني

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية اليوم الاثنين عن استدعاء 23 ألف و606 سيارة على مستوى العالم من طرازات الفئة (GLE) من السلسلة 167، من بينها 6772 سيارة في ألمانيا، وذلك بسبب عيب فني.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن قاعدة بيانات المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا ومنصة الاستدعاءات الأوروبية للمنتجات الخطرة، فقد جرى تركيب صفيحة حماية بشكل غير صحيح في تلك السيارات التي منها ما يعمل بالديزل وأخرى هجينة، والتي جرى إنتاجها بين أغسطس 2022 وسبتمبر 2025.

وأوضحت هذه البيانات أن هذا العيب قد يؤدي إلى تضرر أنبوب الوقود وتسربه، كما يمكن أن تفقد السيارات قوة الدفع بشكل مفاجئ، أي ألا تعود قادرة على التسارع، مما يزيد خطر وقوع حوادث.

وأفادت مرسيدس-بنز بأنه لمعالجة المشكلة، ستجري مراكز الخدمة التابعة لها فحص صفيحة الحماية وأنبوب الوقود في السيارات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة عليهما. ومن المقرر أن تستغرق عملية صيانة السيارة في الورشة نحو ساعة.