مخترق حساب رودريجيز على «تويتر» مهدد بالسجن 6 سنوات

المصدر: بوجوتا - د.ب.أ

أدان قاضٍ في العاصمة الكولومبية بوجوتا الشاب الذي اخترق الحساب الرسمي لنجم كرة القدم الكولومبي، خاميس رودريجيز، على تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، من أجل الاحتيال على المعلنين والرعاة، عندما كان خاميس في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت الشرطة في كولومبيا ألقت القبض على هذا الشاب في أبريل الماضي، بعد عامين من التحقيقات والتحريات. والآن، قد يتعرض الشاب لعقوبة السجن أكثر من ست سنوات. وكان المدعي العام حدد هوية هذا الشاب بأنه أحد الدارسين في مجال التجارة الدولية، مشيراً إلى أنه اخترق حساب «تويتر» الخاص بالنجم الكولومبي خاميس في مارس 2016 من أجل التفاوض مع الرعاة باسم خاميس، وكذلك التواصل مع شخصيات كروية دولية لجمع معلومات خاصة عنها. إضافة لهذا، تابع الشاب حسابات أكثر من 40 شخصية كولومبية دون علم أو تفويض من خامس، كما أنشأ رقماً مزيفاً للاعب، ومن خلاله خدع بعض الأشخاص عبر تطبيق «واتس أب»، حيث اعتقد هؤلاء الأشخاص أنه الرقم الخاص بالنجم الكولومبي خاميس.