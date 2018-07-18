بالفيديو والصور .. تعرف إلى خسائر الشعب الفرنسي نتيجة الاحتفال بكأس العالم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أفسد عدد من الجماهير الفرنسية احتفالات الشعب الفرنسي بلقب كأس العالم وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن الخسائر الكبيرة التي حدثت واسفرت عن احراق 845 سيارة وتوقيف 508 من المخربين، كما قامت الوزارة بإنزال ما يقارب من 100 ألف عنصر من قوات الأمن إلى الشوارع للسيطرة على جنون الجماهير، وذلك اثناء الاحتفالات التي أقيمت للاحتفال بلقب كأس العالم.

وكانت فرنسا قد توجت بلقب كأس العالم عقب فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية الأحد الماضي لتتوج باللقب الثاني في تاريخها، ولكن هذه الاحتفالات افسدتها الجماهير باحتفالات هيسترية.