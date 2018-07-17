4 لاعبين مرشحون لتهديد عرش ميسي ورونالدو

المصدر: سيد مصطفى-دبي

سرق أربعة نجوم الأضواء في مونديال روسيا، الذي أسدل الستار على منافساته أول من أمس، وباتوا مرشحين لتهديد عرش الأسطورتين الكبيرتين، الأرجنتيني لونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا لأكثر من 10 سنوات على عرش كرة القدم في العالم.

وجاء تألق كل من الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كليان مبابي، والكرواتي مودريتش، والبلجيكي إدين هازارد، ليشكل تهديداً حقيقياً لنجمي الأرجنتين والبرتغال، في ظل تزايد الاحتمالات بحصول مودريتش أو هازارد على لقب أفضل لاعب في العالم.

وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز أربعة لاعبين في المونديال يهددون عرش ميسي ورونالدو.

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