الفرنسي هنري زار جميع منصات التتويج في كأس العالم

المصدر: جوني جبورـــ دبي

شكل ظهور اللاعب الدولي الفرنسي الأسبق تيري هنري مساعداً لمدرب منتخب بلجيكا ظاهرة غريبة في مونديال روسيا 2018 الذي أسدل الستار عنه مساء أمس، خصوصاً أن فوز البلجيكيين بالميدالية البرونزية، أتاح الفرصة لهنري لزيارة جميع عتبات منصات نهائيات كأس العالم، بعد أن توّج لاعباً برفقة منتخب بلاده بكأس نسخة 1998 والميدالية الذهبية في تلك النسخة على إثر فوز الفرنسيين على البرازيل «3-صفر» في المباراة النهائية، قبل أن يقلد تيري بفضية مونديال 2006 بعد أن خسر برفقة زملائه في منتخب الديوك المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وآخرها برونزية مونديال روسيا.