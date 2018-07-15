هاري كين هداف كأس العالم 2018: أحرز 5 أهداف في تونس وبنما

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

فاز لاعب منتخب إنجلترا هاري كين، بلقب هداف بطولة كأس العالم روسيا 2018 برصيد 6 أهداف، أحرز اللاعب منها خمسة أهداف في دوري المجموعات بمباراتي تونس وبنما، حيث أحرز هدفين في الأول وثلاثة في الثاني واكتفى بهدف في الأدوار الإقصائية أحرزه من ركلة جزاء ليتوج اللاعب بلقب هداف البطولة.

ويأتي في المركز الثاني أكثر من لاعب أحرزوا أربعة أهداف، فيما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم في كرة القدم 2018.

- 6 أهداف - هاري كاين (انجلترا)

- 4 أهداف - كريستيانو رونالدو (البرتغال)

روميلو لوكاكو (بلجيكا)

دينيس تشيريشيف (روسيا)

كيليان مبابي (فرنسا)

انطوان غريزمان (فرنسا)

- 3 أهداف- دييغو كوستا (اسبانيا)

إدينسون كافاني (الأوروغواي)

ييري مينا (كولومبيا)

أرتيم دزيوبا (روسيا)