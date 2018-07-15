بالفيديو: الجمهور يتوقع بطل كأس العالم روسيا 2018

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تواصلت ردود أفعال بطولة كأس العالم روسيا 2018 والمباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم بين كرواتيا وفرنسا في مباراة متكافئة بين منتخبين قدما الكثير في البطولة ليصلوا إلى النهائي الحلم وفي الإمارات كانت التوقعات قريبة بعدما توقع متابعي "الإمارات اليوم" موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوز منتخب كرواتيا بنسبة 59 % مقابل 41 % للمنتخب الفرنسي، وهي نفس التقارب في أراء الجمهور في التقرير التالي:-