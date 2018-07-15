تواصلت ردود أفعال بطولة كأس العالم روسيا 2018 والمباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم بين كرواتيا وفرنسا في مباراة متكافئة بين منتخبين قدما الكثير في البطولة ليصلوا إلى النهائي الحلم وفي الإمارات كانت التوقعات قريبة بعدما توقع متابعي "الإمارات اليوم" موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوز منتخب كرواتيا بنسبة 59 % مقابل 41 % للمنتخب الفرنسي، وهي نفس التقارب في أراء الجمهور في التقرير التالي:-
بالفيديو: الجمهور يتوقع بطل كأس العالم روسيا 2018#روسيا2018 #كأس_العالم #كاس_العالم_روسيا_2018 #الإمارات_اليوم #الإمارات_معاك_يالأخضر #Rusia2018 #WorldCup #WorldCupFinal #WorldCup2018 https://t.co/AYvMUyQoYa pic.twitter.com/AOBxFba4UX— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 15, 2018