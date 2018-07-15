5 قرارات جريئة لمدرب فرنسا أثبتت صوابها.. أبرزها استبعاد بنزيمة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

تعرض مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إلى كثير من الانتقادات والضغوط قبل وأثناء مونديال روسيا، بسبب قراراته الجريئة في اختيار اللاعبين والطريقة التي يتعامل بها مع الجوانب الفنية وتكتيك الديوك، خصوصاً في الدور الأول الذي لم ينضج فيه مستوى المنتخب الفرنسي.

وعلى الرغم من كل الانتقادات فقد أكد ديشامب، صواب قراراته الفنية التي قادته لخوض نهائي النسخة الحالية في السابعة من مساء اليوم أمام المنتخب الكرواتي.

وحددت صحيفة «إنديبندنت» البريطانية أربعة قرارات اتخذها ديشامب ونجح من خلالها في الوصول إلى نهائي المونديال، نضف إليها القرار الأكثر جدلاً باستبعاده لنجم ريال مدريد كريم بنزيمة، والاعتماد على معدلات عمرية صغيرة على رأسهم النجم كيليان مبابي، وذلك على النحو التالي:

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