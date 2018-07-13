بالفيديو: 7 أحداث رياضية هزت العالم في اسبوع

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

شهد الأسبوع الماضي عدداً من الاحداث الرياضية الهامة التي كانت محور الحديث في العالم أجمع، سواء كان ذلك في بطولة كأس العالم روسيا 2018 أو البطولات والدوريات الكبرى، وتلقي "الإمارات اليوم" الضوء على أهم هذه الأخبار من خلال التقرير المصور التالي: -