شهد الأسبوع الماضي عدداً من الاحداث الرياضية الهامة التي كانت محور الحديث في العالم أجمع، سواء كان ذلك في بطولة كأس العالم روسيا 2018 أو البطولات والدوريات الكبرى، وتلقي "الإمارات اليوم" الضوء على أهم هذه الأخبار من خلال التقرير المصور التالي: -
بالفيديو: 7 أحداث رياضية هزت العالم في اسبوع#روسيا2018 #كأس_العالم #كاس_العالم_روسيا_2018 #الإمارات_اليوم #الإمارات_معاك_يالأخضر#Rusia2018 #WorldCup #WorldCupFinal #WorldCup2018 https://t.co/8RmBY69PDA pic.twitter.com/XKE7HCdjgN— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2018