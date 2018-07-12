لاعبو كرواتيا يطمئنون على مصور "دهسوه فرحا" بالفوز

المصدر: جوني جبور-دبي

شهد الشوط الإضافي الثاني من مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره المنتخب الإنجليزي لقطة طريفة عقب تسجيل كرواتيا هدف الفوز الثاني في الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جمعتهما في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، وانتهت بفوز الكروات «2-1»، حيث تعرض المصور يوري كورتيز لحالة السقوط على الأرض والدهس من لاعبي كرواتيا خلال احتفالهم بهدف زميلهم ماريو مانذروكيتش، قبل أن يدرك اللاعبين ذلك ويعودوا للاطمئنان على حالته والاعتذار له فور انتهاء المباراة.

وكان المصور يوري كوريتيز الذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس بريس» ضمن الطواقم التصويرية القريبة من المنطقة التي توجه إلى إليها اللاعب الكرواتي ماريو مانذروكيتش عقب تسجيله هدف الفوز خصوصاً أن كرواتيا كانت متأخرة بهدف دون رد منذ الدقيقة الخامسة للمباراة، لتدفع فرحة لاعبي كرواتيا بهدف زميله لعدم الانتباه إلى المصور والتوجه باندفاع كبير للاحتفاء بمانذروكيتش، إلا أن اللافت في الأمر أن المصور لم يتوقف عن التقاط صور فرحة اللاعبين الكروات حتى أثناء سقوطه على الأرض، وتم نشر تلك الصور بالفعل على مواقع الإعلام، لتكون من أكثر صور مونديال روسيا 2018 واقعية.

وحرصت وكالة الانباء الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على طمأنة الجميع على حالة المصور، عبر تغريديتين، جاء في الأولى«لا بأس يوري بخير» في حملت التغريدة الثانية عبارة «قدم ماريو ماندزوكيتش المساعدة لمصور فرانس بريس يوري كورتيز بعد أن سقط عليه هو وزملائه بينما كان يحتفل بالهدف الثاني».

يذكر أن الوقت الأصلي لمباراة المنتخبين الإنجليزي والكرواتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1، بعد أن تقدم الإنجليز في الدقيقة الخامسة عبر هدف فريق نادي توتنهام المدافع بالهدف الأول لمصلحة منتخب الأسود الثلاثة من ركلة حرة رائعة، قبل أن يعادل إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي الكفة لكرواتيا في الدقيقة 68، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين عرف من خلالها الكروات وعبر مهاجمهم ماندزوكيتش كيفية حصد الفوز وبلوغ النهائي للمرة الأولى تاريخياً، خصوصاً أن كرواتيا ستواجه مساء بعد غدٍ الأحد في موقعة النهائي المنتخب الفرنسي.