عقدة نصف النهائي تلاحق الانجليز للمرة الرابعة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

فشل المنتخب الإنجليزي مرة أخرى في الدور نصف نهائي ولكن هذه المرة في بطولة كأس العالم المقامة بروسيا، أمام نظيره الكرواتي، بهدفين لهدف، بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، والخسارة اليوم لم تكن هي الأولى في هذا الدور بل هي المرة الرابعة الذي يسقط فيها الانجليز في هذه المرحلة بأخر خمس بطولات وصلت فيها إلى الدور قبل النهائي، حيث ذكرت تقارير إحصائية أن إنجلترا أقصيت في 4 مرات من آخر 5 مشاركات لها في نصف نهائيات البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو).

وخسرت إنجلترا آخر 4 مباريات في نصف النهائي أمام يوغوسلافيا في كأس الأمم الأوروبية 1968، وضد ألمانيا في مونديال 1990، وكذلك في أمم أوروبا 1996، وأمام كرواتيا، اليوم.