تعرف على ترتيب الهدافين في كأس العالم روسيا 2018

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أقترب لاعب منتخب إنجلترا هاري كين، من حسم صراع المنافسة على لقب هدافي البطولة بعدما حافظ على الصدارة برصيد 6 أهدافـ ولم يتبقى سوى مباراة واحدة فقط سيكون فيها الصراع وجهاً لوجه مع مهاجم المنتخب البلجيكي لوكاكو، والذي أحرز أربعة أهداف، في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم في كرة القدم 2018

- 6 أهداف - هاري كاين (انكلترا)

- 4 أهداف - كريستيانو رونالدو (البرتغال)

روميلو لوكاكو (بلجيكا)

دينيس تشيريشيف (روسيا)

- 3 أهداف - دييغو كوستا (اسبانيا)

كيليان مبابي (فرنسا)

إدينسون كافاني (الأوروغواي)

ييري مينا (كولومبيا)

انطوان غريزمان (فرنسا)

أرتيم دزيوبا (روسيا)

- هدفان - لوكا مودريتش وايفان بيريزيتش وماريو ماندزوكيتش (كرواتيا)، ميلي يديناك (استراليا)، فيليبي كوتينيو ونيمار (البرازيل)، أحمد موسى (نيجيريا)، ادين هازار (بلجيكا)، جون ستونز (انكلترا)، محمد صلاح (مصر)، لويس سواريز (الأوروغواي)، هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، أندرياس كرانغفيست (السويد)، وهبي الخزري (تونس)، سيرخيو أغويرو (الارجنتين)، تاكاشي اينوي (اليابان).



هدف واحد - ناتشو فرنانديز وإيسكو وياغو اسباس (اسبانيا)، خوسيه خيمينيز (الأوروغواي)، إيوري غازينسكي وألكسندر غولوفين وماريو فرنانديش (روسيا)، يوسف بولسن وكريستيان إريكسن وماتياس يورغنسون (الدنمارك)، ألكسندر كولاروف وألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، هيرفينغ لوسانو وخافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" وكارلوس فيلا (المكسيك)، ستيفن تسوبر وغرانيت تشاكا وشيردان شاكيري ويوسيب درميتش وبليريم دزيمالي (سويسرا)، لودفيغ اوغوستينسن وأولا تويفونن وإميل فورسبرغ (السويد)، درايس مرتنز وميتشي باتشواي وعدنان يانوزاي ويان فيرتونغن ومروان فلايني وناصر الشاذلي وكيفن دي بروين (بلجيكا)، يويا أوساكو وشينجي كاغاوا وكيسوكي هوندا وجينكي هاراغوشي (اليابان)، خوان فرناندو كينتيرو وراداميل فالكاو وخوان كوادرادو (كولومبيا)، مباي نيانغ وساديو مانيه وموسى واغيه (السنغال)، غريغور كريشوفياك ويان بيدناريك (بولندا)، بنجامان بافار ورافايل فاران وصامويل أومتيتي (فرنسا)، أنتي ريبيتش وايفان راكيتيتش وميلان باديلي وأندري كراماريتش ودوماغوي فيدا (كرواتيا)، روبرتو فيرمينو وباولينيو وتياغو سيلفا وريناتو أغوستو (البرازيل)، ديلان برون والفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف (تونس)، ماركو رويس وطوني كروس (ألمانيا)، كيم يونغ-غوون (كوريا الجنوبية)، انخل دي ماريا وغابريال ميركادو وليونيل ميسي وماركوس روخو (الأرجنتين)، ألفريد فينبوغاسون غيلفي سيغوردسون (ايسلندا)، جيسي لينغارد وهاري ماغواير وديلي آلي وكيران تريبييه (انكلترا)، سلمان الفرج وسالم الدوسري (السعودية)، ريكاردو كورايسما وبيبي (البرتغال)، كريم أنصاري فرد (إيران)، خالد بوطيب ويوسف النصيري (المغرب)، أندري كاريو وباولو غيريرو (البيرو)، فيكتور موزيس (نيجيريا)، لكندال واستون (كوستاريكا).

- خطأ في مرمى فريقه - عزيز بوحدوز (المغرب)، أوغينيكارو ايتيبو (نيجيريا)، عزيز بهيش (استراليا)، تياغو شيوسيك (بولندا)، أحمد فتحي (مصر)، دينيس تشيريشيف وسيرغي ايغناشيفيتش (روسيا)، إديسون ألفاريز (المكسيك)، يان سومر (سويسرا)، فرناندينيو (البرازيل).