مونديال روسيا «يبصم» على 8 صفقات من العيار الثقيل

المصدر: دوغلاس كوستا

ارتفعت «حمى» انتقالات اللاعبين، خلال نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، وتختتم يوم الأحد المقبل، إذ شهدت الأيام الماضية انتقال ثمانية لاعبين، من أشهر النجوم الذين شاركوا في النسخة الحالية من كأس العالم، وحظيت تلك التعاقدات باهتمام كبير، على الرغم من انشغال محبي كرة القدم في العالم بالمونديال، خصوصاً في ما يتعلق بصفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالد، من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبرزت بصمة مدير أعمال رونالدو في عملية انتقاله إلى الدوري الإيطالي، إذ أراد بتلك الصفقة إبعاد موكله عن ريال مدريد «حيث لا يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز». لكن تقارير أخرى تمسكت بأن صفقة القرن لها علاقة «بقصة طموحات ومشاعر وأرقام قياسية»، لأن رونالدو هو آلة أرقام قياسية، كما أن اللاعب يرغب في مواجهة تحدٍّ جديد بعمر الثالثة والثلاثين، ومنح يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا، قد يكون «تحدياً يثير الأسطورة البرتغالية». وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على الصفقات التي حدثت على هامش مونديال روسيا 2018:

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