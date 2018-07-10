بالصور.. أكثر 10 لاعبين في مونديال روسيا وسامة.. أحدهم مصري

المصدر: جوني جبور- دبي

يحفل مونديال روسيا، بمنافسة محتدمة بين نخبة لاعبي العالم، الساعين لتقديم الأداء الأفضل الذي يضمن لهم تسجيل الإنجاز الأكبر لهم في مسيرتهم المهنية، إلا وهو الفوز بكأس العالم، إذ أن العديد من أساطير كرة القدم سواء الحاليين منهم كالبرتغالي كريستيانو رونالدو أوالأرجنتيني ليونيل ميسي، أو أساطير سابقين بحجم الهولندي يوهان كرويف والبرازيلي زيكو، فشلوا في تحقيق هذا الحلم، إلا أن اللافت في الأمر ذهاب موقع «في آي إكس» البريطاني إلى نمط جديد من المنافسة، باختيار أكثر اللاعبين وسامة في مونديال روسيا، وذلك بالاستناد إلى مقوماتهم الشكلية.

وترصد «الإمارات اليوم» وفقاً لموقع «في آي إكس» البريطاني أكثر 10 لاعبين في مونديال روسيا 2018 وسامة ومن بينهم لاعبٌ عربي

1ـ أنطونيو غريزمان

جاء في المرتبة الثانية اللاعب الفرنسي انطونيو غريزمان، كأثر لاعبي المونديال وسامة، لكنه على العكس من منافسه البرازيلي اللاعب أليسون بيكير، نجح في الدفاع عن حظوظ المنتخب الفرنسي بالذهاب بعيداً إلى الأدوار النهائية.

2ـ أليسون

جاء حارس نادي روما الإيطالي والمنتخب البرازيلي في مونديال روسيا أليسون بيكير، البالغ من العمر 25 عاماً، كأكثر لاعبي مونديال روسيا وسامة، إلا أن وسامة الأخير لم تشفع له في تحقيق حلم الفوز بكأس العالم عقب خروج منتخب السامبا من الدور الربع نهائي بخسارة السيليساو أمام بلجيكا «1-2».

3ـ جييرمو أوتشوا

حارس أخر اختير ضمن قائمة أكثر لاعبي المونديال الروسي وسامةً، بعد أن حل حارس المنتخب المكسيكي جييرمو أوتشوا في المرتبة الثالثة، إلا أن أوتشوا لم يحقق مهنياً النجاح ذاته في ظل الوداع برفقة زملاءه برقم سلبي جديد في نهائيات كأس العالم، بعد أن أودت الخسارة أمام البرازيل «0-2» بتسجيل الخروج السابع على التوالي للمكسيك من ثمن نهائي المونديال.

4ـ مارك تير شتيغن

على الرغم من كونه الحارس الاحتياطي في المنتخب الألماني، جاء الحارس مارك أندرية شتيغن (26 عاما) في المرتبة الرابعة كأكثر لاعبي مونديال روسيا وسامة، إلا أن الوداع المبكر لمنتخب المانشافت من دوري المجموعات أودت بأحلام شتيغن برفقة زملاءه في عدم القدرة على الاحتفاظ بلقبهم المونديالي عقب الفوز بنسخة 2014.

5ـ ماتس هوميلس

ألماني أخر انضم لقائمة الأكثر وسامة في مونديال روسيا، وهو لاعب بايرين ميونيخ وقلب الدفاع المنتخب الألماني ماتس هوميلس، الذي اعترف في رد له لأحدى معجباته على موقعه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي للرسائل القصيرة «تويتر» بأنه وزملاءه كانوا مقصرين من الناحية الدفاعية التي أودت بخروج المانشافت من دوري المجموعات.

6ـ أندريه سيلفا

يمثل أندريه سيلفا مستقبل المنتخب البرتغالي، خصوصاً أن أبن الـ 22 ربيعاً الذي اختاره الموقع كسادس لاعبي المونديال وسامة، نجح منذ العام 2016 في فرض نفسه ضمن قائمة المنتخب الأول لبلاده وذلك بفضل موهبته التهديفية، التي قادته على مدار 26 مباراة إلى تسجيل 12 هدفاً.

7ـ يوري تيليمانس

لاعب شاب أخر انضم إلى قائمة الأكثر وسامة في مونديال روسيا، هو لاعب المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس، البالغ من العمر 21 عاماً الذي نجح برفقة منتخب بلاده في تسجيل انجازٍ غير مسبوق ببلوغ الدور النصف نهائي من مونديال 2018، خصوصاً أن تيليمانس كان ضمن العناصر الأساسية التي أقصت البرازيل من الدور ربع النهائي.

8ـ رمضان صبحي

اختير اللاعب المصري رمضان صبحي، ضمن تشكيلة أصغر لاعبي مونديال 2018، إلا أنه حصل ايضاً على المرتبة الثامنة كأكثر اللاعبين وسامة في النسخة الروسية، وعلى الرغم من ذلك لم ينجح صبحي برفقة زملاءه من تخطي عقبة دوري المجموعات، على أثر تلقي ثلاثة هزائم متتالية في المجموعات الأولى امام الأوروغواي وروسيا والسعودية.

9ـ خاميس رودريغيز

لعبت الإصابة التي تعرض لها جناح المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز دوراً مؤثراً في عدم قدرته على مساندة منتخب بلاده في موقعة الثمن نهائي في مونديال روسيا التي خسرها الكولومبيين بركلات الجزاء الحظ الترجيحية أمام إنجلترا، إلا أن رودريغيز اختير ضمن قائمة اللاعبين الأكثر وسامة في مونديال روسيا 2018.

10ـ إديسون كافاني

تسبب إصابة إديسون كافاني في حرمانه من اللعب مع منتخب بلاده الأوروغواي في مباراته المصيرية أمام المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي، في مباراة ودع من خلالها الأوروغواي البطولة بخسارتهم أمام منتخب «الديوك» بنتيجة «0-2» لكن كافاني جاء في المرتبة العاشرة كأكثر اللاعبين وسامة.