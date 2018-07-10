مارتينيز: يمكن للروح القتالية أن تقودنا إلى النهائي

المصدر: سان بطرسبرج - رويترز

قال مدرب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، إن الروح القتالية للاعبي فريقه يمكن أن تكون حاسمة أمام فرنسا في انتزاع بطاقة الظهور في نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وأكد: «يعمل اللاعبون معاً بشكل استثنائي على مدار سنوات عديدة ويستحقون ما وصلوا إليه».

وتابع: «أعتقد أن أهم شيء عملنا عليه هو مفهوم اللعب الجماعي. الإمكانات الفردية والموهبة من الأشياء المهمة لكن في مثل هذه البطولات من الضروري جداً اللعب بشكل جماعي».

وأضاف: «إنها رحلة إلى المجهول، لم يسبق لنا الوجود في مثل هذا الموقف ولهذا السبب نحن في حاجة إلى التحلي بالروح القتالية بشكل أكبر من أي وقت أمام فرنسا. نريد أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا». ويرى المدرب تشابهاً كبيراً بين منتخبي بلجيكا وفرنسا خصوصاً في ما يتعلق بتوفر المواهب في التشكيلة المكونة من 23 لاعباً. وقال: «سنكون في حاجة إلى مراقبة (مبابي) ونكون في المكان المناسب. نريد أن نغلق المساحات أمام اللاعب لكننا لن ننسى الآخرين لأن فرنسا تملك نزعة هجومية هائلة».