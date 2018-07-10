نيمار أضاع 16 دقيقة ساقطاً على الأرض في موسكو

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشفت صحيفة «غلوبو» البرازيلية، أن السقوط المتكرر لمهاجم السامبا نيمار على أرضية الملعب، بداعي تعرضه للخشونة المتعمدة، بلغ 16 دقيقة في المباريات الخمس التي خاضها السيليساو في كأس العالم الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن نيمار سقط على أرضية الملعب لمدة ثلاث دقائق و50 ثانية في المباراة الأولى التي خاضها المنتخب البرازيلي أمام سويسرا، وانتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يكرر الأمر ذاته في المباراة الثانية أمام كوستاريكا، التي حسمها السامبا لمصلحته بهدفين دون رد، وذلك بسقطة دامت دقيقتين و55 ثانية، ليواصل نيمار مسلسل السقوط أرضاً في ثالث المباريات أمام صربيا التي انتهت لمصلحة البرازيليين 2-1، ولكن مع سقطة لم تدم أكثر من دقيقة و56 ثانية، وهي أقصر مدة قضاها نيمار ساقطاً على الأرض في روسيا.

وحمل لقاء الدور الـ16 الذي فاز به المنتخب البرازيلي على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، عنوان السقوط الأطول لنيمار على أرضية الملعب بمدة بلغت خمس دقائق و29 ثانية، قبل أن يترافق وداع منتخب السامبا من المونديال على إثر خسارتهم في الربع نهائي أمام بلجيكا 1-2، بسقوط أخير لنيمار على أرضية الملعب بداعي الإصابة بلغ دقيقتين فقط، ليصبح إجمالي ما أهدره نجم منتخب السامبا نيمار من الوقت ساقطاً على أرضية الملعب بداعي الإصابة نحو 16 دقيقة.