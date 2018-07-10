هدافو التصفيات يخاصمون الشباك في المونديال

المصدر: جوني جبورـــ دبي

خيّب نجوم كرة عالميون تفننوا في تسجيل وصناعة الأهداف، ولعب دور محوري خلال مشوار منتخباتهم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، آمال منتخباتهم في المونديال الروسي، بعد أن شكلوا عاملاً سلبياً بعدم قدرتهم على إضافة أي هدف إلى سجلاتهم الشخصية، فضلاً عن أن العديد منهم لم ينجح حتى في صناعة أي هدف لزملائه، ما أدى إلى وداع منتخباتهم مبكراً، ولعل من أبرزهم السعودي محمد السهلاوي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهداف العين الإماراتي ومهاجم السويد ماركوس بيرغ.

ترصد «الإمارات اليوم» أبرز الهدافين الذين تألقوا مع منتخبات بلادهم خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائي كأس عالم 2018، ثم خيبوا آمال منتخباتهم وجماهيرهم في مونديال روسيا.

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