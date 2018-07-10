منذر عبدالله: بلجيكا الأقرب إلى اللقب

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

رشح مساعد مدرب المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق منذر عبدالله، المنتخب البلجيكي للفوز بلقب كأس العالم 2018، معتبراً أنه يمتلك أفضل خط وسط في المونديال بقيادة المخضرم هازارد والموهوب دي بروين والمهاجم الخطير لوكاكو.

وأشار عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب البلجيكي أفضل المتأهلين الأربعة قياساً بما يمتلكه من لاعبين شباب موهوبين، خصوصاً في خط الوسط بقيادة دي بروين وهازارد والمهاجم لوكاكو (الأسرع في المونديال بجانب الفرنسي الشاب مبابي)، وهذا الثلاثي هو من صنع الفارق للمنتخب البلجيكي في جميع مبارياته».

وأضاف المنتخب البلجيكي يتميز بالسرعة الفائقة في تنفيذ الهجمات المرتدة والخطورة الشديدة لمهاجميه.

وأوضح منذر عبدالله، أن المنتخب الكرواتي يأتي في المرتبة الثانية خلف المنتخب البلجيكي من حيث القوة والتنظيم الدفاعي والهجومي، وقال «المنتخب الكرواتي يملك واحداً من أفضل خطوط الوسط في العالم بقيادة لوكا مودريتش وراكيتيتش ومانزوكيتش والثلاثي هم الأفضل حتى الآن في السيطرة والاستحواذ الإيجابي».

وقال «المنتخب الفرنسي وفقاً للتاريخ وبعض الخبرات الموجودة قد يكون هو المرشح الأول على الورق للفوز بكأس العالم، لكني لا أتفق مع هذه الرأي كثيراً، فالفريق لم يقدم العروض المميزة حتى الآن مقارنة بما قدمه منتخبا بلجيكا وكرواتيا، ولا يملك التنظيم الدفاعي والهجومي الذي يمتلكه الفريقان، وكل ما يمتلكه هو السرعة في نقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم بفضل المهارة العالية والسرعة التي يتميز بها مهاجمه الشاب مبابي ورأس الحربة غريزمان ومن خلفهما بوغبا الذي يتميز بالخبرة نوعاً ما، ولكن يفتقد الفريق للأداء التكتيكي».