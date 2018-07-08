بالصور: متاجر تورينو بإيطاليا تبدأ بيع قمصان رونالدو

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

بدأت بعض المتاجر في تورينو مقر نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع قمصان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي لاقت رواجاً كبيراً بمجرد طرحها في المتاجر، وانشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر القميص الجديد للاعب بالرقم الخاص به (7) وقد لاقى القميص تواجد عدد من وسائل الاعلام التي التقطت طرح القميص الجديد في الأسواق قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الأن.

وكانت تقارير اسبانية وايطالية قد أفادت باقتراب الدون من النادي الإيطالي بعد 9 سنوات قضاها اللاعب في النادي الملكي محققا العديد من البطولات والأرقام القياسية، وذلك نتيجة لعدد من الخلافات بين اللاعب ورئيس ناديه وإلى الان لم تتم الصفقة بعدما أصدر النادي الإيطالي بياناً رسمياً أكد فيه عدم وجود أن أنباء رسمية عن انتقالات خاصة بالنادي.