تعرف على الدوري الأقوى حضوراً في نصف نهائي مونديال روسيا بـ40 لاعباً

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أسفرت منافسات ربع نهائي مونديال روسيا 2018 أمس السبت عن سيطرة منتخبات أوروبا بعد خروج البرازيل والأورغواي وتأهل 4 منتخبات أوروبية إلى نصف النهائي، وهي منتخبات (كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، بلجيكا) وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع البلجيكي الثلاثاء المقبل على ملعب سان بطرسبرغ، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع الكرواتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو والذي احتضن المباراة الافتتاحية في 14 يونيو الماضي.

وتشهد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2018 سيطرة البريميرليغ (الدوري الإنجليزي الممتاز) على الفرق المشاركة إذ يشارك 40 لاعبا من الدوري الإنجليزي في هذا الدور، فبالإضافة إلى 23 لاعبا يمثلون منتخب إنجلترا (كلهم في الدوري المحلي) هناك 11 لاعبا من بلجيكا و5 من فرنسا وواحد من كرواتيا ينتمون إلى أندية البريميرليغ، ومن الدوري الاسباني سيتواجد 12 لاعب، مقابل 8 لاعبين من الدوري الإيطالي ومثلهم من الدوري الألماني.