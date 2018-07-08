تييري هنري "عدو" فرنسا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

سيجد اللاعب الفرنسي الدولي السابق، تييري هنري، نفسه يوم الثلاثاء المقبل في سانت بطرسبرغ في موقف صعب، عندما يقابل منتخب بلاده في الدور نصف النهائي من البطولة، تيير هنري بطل العالم في عام 1998 مع بلاده وفي بلده، يتواجد في الطاقم الفني لمنتخب بلجيكا، وسيحاول هنري، الآن القضاء على فرنسا من كأس العالم من أجل الفوز بالبطولة مرة ثانية في روسيا.



واللاعب الفرنسي يتواجد مع طاقم تدريب روبيرتو مارتينيز مع بلجيكا، اللاعب السابق لأرسنال وبرشلونة نجح في اقصاء البرازيل من كأس العالم في ثلاث بطولات كان أخرها البطولة الحالية بروسيا على يد المنتخب البلجيكي، وكان نفس اللاعب قد أنهى آمال البرازيل في الفوز باللقب في باريس (3-0)، كما سجل هنري نفسه الهدف الذي أبعد البرازيل في كأس العالم 2006 في ألمانيا.