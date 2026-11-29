ظفر فريق العين بكأس السوبر لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، إثر فوزه المثير على شباب الأهلي بنتيجة (2-1) أمس على استاد محمد بن زايد، ليرد بذلك الدين لمنافسه الذي كان قد فاز عليه في بطولة دوري المحترفين، وأقصاه من كأس رئيس الدولة.

وعزز «الزعيم» رصيده التاريخي من الألقاب في المجمل إلى 41 لقباً كأكثر فريق إماراتي تتويجاً بالبطولات، موسّعاً بذلك فارق الألقاب إلى خمسة مع أقرب ملاحقيه «فرسان دبي» الذي يملك في رصيده 36 بطولة.

ودخلت المباراة تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما استخدمت فيها تقنية التسلل شبه الآلي للمرة الأولى، وهي تقنية تحكيمية مساعدة في كرة القدم تدعم حكم الفيديو المساعد (الفار) وحكام الميدان لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في حالات التسلل.

ولم تحتج المباراة إلى فترة لجس النبض، إذ تبادل الفريقان الهجمات منذ الدقائق الأولى، وكانت المبادرة للعين بتسديدة أليخاندرو كاكو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتصدى حمد المقبالي لرأسية عبدالكريم تراوري بعدها بثلاث دقائق.

وردّ شباب الأهلي بهجمة منظمة في الدقيقة الثامنة، لكن العين كان الأسرع في الوصول إلى الشباك، بعدما أرسل كاكو تمريرة بينية متقنة إلى الحسين رحيمي، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.

ولم يتأخر رد شباب الأهلي، إذ أدرك قائده سعيد عزت الله التعادل في الدقيقة 13، مستفيداً من متابعة رأسية برونو ليموس إثر ركلة ركنية.

وبعد البداية السريعة، تراجع الإيقاع الهجومي تدريجياً، مع أفضلية نسبية للعين في الاستحواذ، دون فرص خطرة تذكر، قبل أن يتلقى شباب الأهلي ضربة بخروج عزت الله مصاباً في الدقيقة 43، ودخول نيمانيا ماكسيموفيتش بدلاً منه. وتواصلت متاعب شباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني، بعدما غادر جويلهيرم بالا الملعب متأثراً بالإصابة، ليحل خوان ألفينيا مكانه. واستفاد العين من تراجع ضغط منافسه بعد خروج الثنائي، فعاد إلى التقدم في الدقيقة 53، عندما استغل رافايل فيلا متابعة رأسية رامي ربيعة، وأسكن الكرة الشباك، مانحاً فريقه الهدف الثاني.

وسجل المصري رامي ربيعة هدفاً ثالثاً للعين من كرة رأسية، وصلته عرضية منسقة من كاكو في الدقيقة 73، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى (الفار) بداعي التسلل.