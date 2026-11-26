أحمد طارق- أبوظبي

أعلن الحكم السوري حنا حطاب أنه ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد السوري لكرة القدم قبل إصدار بيان يكشف فيه تفاصيل ما حدث خلال مباراة الجزيرة وغول غوهار الإيراني، التي انتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، وذلك إثر الجدل بشأن خطأ تحكيمي نُسب إليه خلال اللقاء.

وكان حارس مرمى الجزيرة، إرسين ديستان أوغلو، قد حصل على بطاقة صفراء خلال المباراة، وأبدى استغرابه من الإنذار في تصريحات لـ”الإمارات اليوم“ عقب اللقاء، إذ ردّ على سؤال عن سبب حصوله على البطاقة قائلاً: ”لا أعرف“.

وقال حطاب، في منشور على حسابه في ”فيسبوك“، إنه سينتظر تواصل الاتحاد السوري معه وموقفه الرسمي، وسيتواصل أيضاً مع الأشخاص والجهات المسؤولة عنه محلياً وخارجياً، قبل أن يصدر بياناً يوضح فيه ”جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث“ في المباراة، من دون أن يتطرق في منشوره إلى تفاصيل الواقعة التحكيمية.

وتطرق حطاب إلى ما وصفه بالإساءة إلى خصوصيته وحياته العائلية، مؤكداً أن ”الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين“، ورافضاً أن يمتد الجدل حول المباراة إلى حياته الخاصة.

وأكد الحكم السوري احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من نشر أو صرّح أو ساهم، بحسب تعبيره، في الإساءة إليه أو التشهير به، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو جهة رياضية.