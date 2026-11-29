تُوج فريق الحبتور بلقب كأس بطولة عيد الاتحاد للبولو 2026، بعد فوزه على فريق مهران بنتيجة 11 هدفاً مقابل أربعة أهداف ونصف، في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير، وشهدها نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بالهول، وعضوا مجلس إدارة اتحاد البولو، محمد الرقباني ومهرة فلكناز، إلى جانب حضور نجم الراب الأميركي فلو ريدا.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرق، بمستويات هانديكاب، راوحت بين 8 و10 جول. ونال خلف الحبتور جائزة أفضل لاعب، وحصد المهر «كناريا» جائزة أفضل خيل في البطولة.

وأشاد خلفان بالهول بالمستوى الفني والتنظيمي وبالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته المباراة النهائية، خصوصاً أن رياضة البولو أصبحت تستقطب نخبة من المستثمرين وأبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.