أكد لاعب العين، محمد عباس، أن فريقهم كان بحاجة إلى ردة فعل أمام شباب الأهلي، بعد خسارته أمامه في مواجهتين سابقتين هذا الموسم في بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن التتويج بكأس السوبر يمثل بداية مثالية للموسم ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال عباس في تصريحات صحافية عقب الفوز باللقب: «خسرنا أمام نادٍ كبير في مباراتين، وكان لا بد أن تكون هناك ردة فعل منا في المواجهة الثالثة، وهذا ما حدث بفضل جهود أخواني اللاعبين اليوم، والحمد لله أنهم يستحقون هذه الفرحة».

وشدد عباس على أهمية عدم التوقف طويلاً عند الاحتفال باللقب، في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها استحقاقه في دوري أبطال آسيا، مضيفاً: «سنفرح اليوم، ومن الغد سنبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة، التي ستكون أقوى».

وكان العين قد توج بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، ليبدأ الموسم بإضافة لقب جديد إلى خزائنه، ويحقق انتصاراً معنوياً على منافسه بعد خسارته أمامه في مواجهتين سابقتين.