أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن عقلية لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الصعوبات أسهمتا في تتويج الفريق بكأس السوبر على حساب شباب الأهلي، مشدداً على أن فلسفته تقوم على البحث عن الحلول بدلاً من تقديم الأعذار، وهو ما انعكس على أداء «الزعيم» في المواجهة، بعدما نجح في تجاوز خسارتين سابقتين أمام المنافس نفسه وانتزاع اللقب.

وقال إيفيتش في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إن عمله مع اللاعبين بدأ منذ اليوم الأول لفترة الإعداد، وسيستمر حتى نهاية الموسم، موضحاً: «هذه وظيفتي، أحاول القيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة، أحياناً تحقق النتائج وأحياناً لا، لكن عملنا مع هؤلاء اللاعبين مستمر منذ اليوم الأول للإعداد، وسيظل كذلك بنسبة 100%، وهم يعرفون ذلك ويؤدون باحترافية ويقدمون أقصى ما لديهم من أجل العين».

وأشاد المدرب بشخصية لاعبيه، خصوصاً بعد نجاحهم في تجاوز خسارتين أمام شباب الأهلي، وقال إن خوض المواجهة الثالثة بعد خسارة المباراتين السابقتين لم يكن سهلاً من الناحية النفسية، لكن لاعبيه أظهروا عقلية قوية.

وأضاف أن العين أهدر الكثير من الفرص في المواجهتين الماضيتين، كما عاد في المباراة الثانية من التأخر بهدفين رغم النقص العددي، وسجل هدفاً ثالثاً أُلغي.

وأعرب إيفيتش عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع العين في الموسم الحالي، مؤكداً أن فريقه استحق التتويج بعدما كان الطرف الأفضل في المباراة، ومهدياً الإنجاز إلى اللاعبين ومجلس الإدارة ورئيس النادي وكل محبي «الزعيم».

ولم يمنح المدرب لاعبيه وقتاً طويلاً للاحتفال، إذ شدد على ضرورة العودة سريعاً إلى العمل استعداداً لمواجهة الجزيرة بعد أيام قليلة على الملعب نفسه، وقال: «لدينا مباراة صعبة جداً بعد أيام، وعلينا أن نكون جادين ونستعد لها اعتباراً من الغد».

وكان العين قد توج بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 2-1 في استاد محمد بن زايد، ليحصد أول ألقابه في الموسم، ويحقق ردة فعل أمام منافسه الذي كان قد تفوق عليه في مباراتي الدوري وكأس رئيس الدولة.