دبي – الإمارات اليوم

نظم اتحاد ألعاب القوى، السبت، تجمعاً لاكتشاف المواهب الرياضية الإماراتية الواعدة، وذلك في نادي الضباط بدبي، بمشاركة عدد من الأندية ومدربيها، وبحضور أسر الرياضيين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

وشهد التجمع حضور اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، الذي أشاد بمشاركة الأندية وحرص الأسر على مرافقة أبنائها وتشجيعهم، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية وأولياء الأمور في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها منذ المراحل العمرية المبكرة.

واستحضر المر خلال كلمته الإنجاز الذي حققته ألعاب القوى الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بحصد ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، في أفضل حصيلة للعبة في تاريخ مشاركاتها بالدورة، معتبراً أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً للجيل الجديد، ويعكس أهمية الاستثمار في المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتها.

وأتاح التجمع لمدربي الأندية فرصة متابعة قدرات المشاركين والوقوف على إمكاناتهم في مختلف مسابقات ألعاب القوى، تمهيداً لتحديد العناصر الواعدة التي يمكن استقطابها ومتابعتها عبر برامج تدريبية متخصصة، فيما أسهم حضور الأسر في تعزيز التواصل مع الأندية والتعريف بدورها في صقل المواهب وتطوير مستوياتها.

ويأتي تنظيم التجمع ضمن استراتيجية اتحاد ألعاب القوى لتعزيز قاعدة اللعبة في الدولة، وتوسيع دائرة اكتشاف المواهب الإماراتية، بالتعاون مع الأندية، بما يدعم إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية، ومواصلة الإنجازات التي حققتها ألعاب القوى الاماراتية.