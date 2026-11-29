دبي - الإمارات اليوم

كشف فريقا العين وشباب الأهلي عن تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة المرتقبة بينهما في كأس السوبر، وسط تطلعات الفريقين لحصد اللقب، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين قطبي الكرة الإماراتية.

واختار العين خوض المواجهة بخطة لعب 2-3-5، بقيادة حارس المرمى خالد عيسى، فيما ضمت قائمته الأساسية كلًا من رافا رودريغيز، ومارسيل راتنيك، وماركوس ماليا، ورامي ربيعة، وفالنتين لازارو، إلى جانب بالاسيوس، وعبدالكريم تراوري، وكاكو، وجوناثان سانتوس، وحسين رحيمي.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء بخطة لعب 1-3-2-4، معتمدًا على حمد المقبالي في حراسة المرمى، وأمامه جورجي فيليبي، ويوت فيليكس فانيس، وإيجور جوميز سيلفا، وماتيوس هنريكي، فيما تضم بقية التشكيلة برونو كاسكاردو، وسعيد عزت اللهي، وبوزي سيزار، وجواو مارياس دا سيلفا، وسانتوس، وسردار آزمون.

وتعكس التشكيلتان اختلافًا في الخيارات التكتيكية للفريقين، في مواجهة تتجه فيها الأنظار إلى المستطيل الأخضر، حيث يسعى كل طرف إلى فرض أسلوبه وانتزاع لقب كأس السوبر.